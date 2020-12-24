РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов вместе с заместителем территориального отдела Марией Шуваловой поздравил домодедовского ветерана с 90-летием, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Поздравление Ивана Барсука по его просьбе прошло возле подъезда с соблюдением социальных мер безопасности.

«Иван Савельевич помнит войну, но делиться воспоминаниями не захотел. Рассказал о работе киномехаником в сельском клубе. Люди ждали каждого фильма и аплодировали во время картины, словно в театре. Вспоминал службу в армии, работу энергетиком на железнодорожной станции Повадино, как гуляли на свадьбе, и рождение троих детей. Я поздравил юбиляра, пожелал здоровья и долгих лет жизни», - сказал Жолобов.

Жолобов прочел поздравления от президента России Владимира Путина и передал подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Домодедова Александра Двойных.