РИАМО - 24 дек. В муниципальном коворкинге, расположенном на улице Победы, дом 7 в подмосковном Реутове, вновь открылись помещения для предпринимателей после масштабной реорганизации, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Сегодня особенно важно поддерживать средний и малый бизнес, необходимо делать все возможное для восстановления экономики в стране. Вместе с предпринимателями торжественно открыли муниципальный коворкинг после масштабного обновления. Теперь здесь расположены отремонтированные помещения с многообразием зон, оснащенные современным оборудованием и мебелью, а также качественным интернетом», - сказал Каторов.

Коворкинг не всегда был муниципальным, ранее на четвертом этаже здания на Победы, дом 7 располагалось коммерческое пространство коллективного офиса.

«Прежние арендаторы перестали справляться с финансовыми обязательствами и съехали еще летом, забрав с собой мебель и оборудование. Я убедился в том, что мы приняли верное решение – не бросили наш малый и средний бизнес в трудную минуту: создали временные рабочие места, а также предоставили действующим резидентам возможность пользоваться центром со скидкой в период реорганизации», - отметил Каторов.

На финансирование проекта власти Реутова выделили порядка 48 миллионов рублей, включая федеральную субсидию в размере 23 миллионов рублей, за победу в конкурсе инновационных проектов Минобрнауки России среди 13 наукоградов страны с проектом «Создание бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий».