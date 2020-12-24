РИАМО - 24 дек. В Егорьевске возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

22 декабря на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск» нашли тело новорожденного мальчика. Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии.

«Мусорные отходы, подлежащие переработке на данном комплексе по переработке мусорных отходов, доставляются из городов Егорьевск, Коломна, Воскресенск, Раменское и Москва», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают мать погибшего ребенка.