РИАМО - 24 дек. В Москве завершили проходку правого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией метро и электродепо «Замоскворецкое», работы прошли на глубине от пяти до 22 метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы​.



«Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Марина» возвел правый тоннель длиной 824 метра от площадки, располагающейся вблизи электродепо «Замоскворецкое», до демонтажно-щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что трасса тоннеля прошла под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в дальнейшем щит вернется обратно в стартовый котлован рядом с депо и проложит левый тоннель на данном участке. Так, после окончания строительства по новой соединительной ветки из депо «Замоскворецкое» будут подаваться подвижные составы для обслуживания БКЛ.