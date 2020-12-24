РИАМО - 24 дек. Президент России Владимир Путин объявил, что 2021-й станет Годом науки и технологий, сообщает Nation News.

Глава государства выступил на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова.

«Хотел бы <…> предложить объявить в России наступающий 2021-й год — Годом науки и технологий», — сказал Путин.

Он добавил, что работу и достижения сотрудников этих сфер нужно поощрить общественным и государственным признанием.

По словам главы государства, данная тема ранее обсуждалась во время встреч с представителями высшей школы.​

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