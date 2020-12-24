РИАМО - 24 дек. Дистанционный формат работы оказался удобным и не снизил качество работы Мосгордумы в уходящем году, сообщил в четверг журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Я не вижу никаких проблем в работе в режиме онлайн. <...> Это очень удобный формат для работы и взаимодействия», — сказал Шапошников.

По его словам, переход депутатов на удаленку не сказался на качестве работы Мосгордумы. В разгар пандемии на рабочих местах находились не более 15% сотрудников аппарата.

«Мосгордума ни на секунду не закрывалась в период пандемии. Она постоянно работала. <...> Количество вопросов, рассматриваемых на заседаниях, тоже меньше не стало», — отметил Шапошников.

По данным пресс-службы Мосгордумы, во время осенней сессии 2020 года было проведено 11 заседаний. Кроме того, в ходе работы рассмотрели 56 вопросов, а депутаты выступили более 1950 раз. Парламентарии приняли 14 законов, 56 постановлений и одно обращение.

За время осенней сессии также поступило 10,3 тысячи обращений граждан. Депутаты провели 48 дистанционных приемов и приняли 174 человека. Чаще всего москвичи обращались по вопросам строительства и землепользования, благоустройства и услуг ЖКХ, а также по вопросам законотворчества, экономики и правопорядка.