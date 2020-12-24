РИАМО - 24 дек. Во всех 19 лесничествах Подмосковья утверждены планы тушения лесных пожаров на 2021 год, приказ подписала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Каждый план был разработан и утвержден комитетом лесного хозяйства Московской области и согласован с администрациями городских округов, территориальными подразделениями ГКУ Московской области «Мособлпожспас», пожарно-спасательными гарнизонами МЧС РФ по Московской области, ГКУ Московской области «Центрлесхоз», — сказала Казимир.

В плане предусматривается информация о противопожарном обустройстве лесов на территории лесничеств региона, организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также другие силы и средства к тушению лесных пожаров.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в регионе выстроена не только функционирующая система контроля лесных пожаров, но и межведомственное взаимодействие всех сил и средств, которые задействованы на тушении пожаров в области. Так, при возникновении сложной лесопожарной обстановки в регионе взаимодействие помогает обнаруживать и в кратчайшие сроки тушить очаги возгораний.

На текущий момент комитет лесного хозяйства региона разработал проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории области на сезон 2021 года. Он формируется на основании планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств и является основным документом в системе организации охраны лесов от пожаров.

После согласования в установленном порядке с ГУ МЧС России по Московской области, департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства он будет утвержден губернатором Московской области Андреем Воробьевым.