РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Пробка протяженностью почти 4 километра образовалась на въезде в подмосковный Красногорск со стороны Ильинского шоссе, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

Затор начинается на Новорижском шоссе в районе пересечения с Мякининским. Затруднено движение на въезде в город, на перекрестке с круговым движением и далее на Ильинском шоссе вплоть до поворота на Вокзальную улицу.

Также пробки собираются на Волоколамском шоссе в сторону области. Красным обозначен отрезок от поворота на Речную улицу до улицы Красная горка, выезды от станции МЦД-2 Павшино по обе стороны железной дороги и ряд других участков дорог.