РИАМО - 24 дек. В центре Москвы на Поварской улице полицейские задержали мужчину с сумкой в руках, который угрожал совершить противоправные действия, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Гражданин был оперативно задержан и доставлен в территориальный ОВД. Предметов, представляющих опасность, у него не обнаружено», — говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По данным СМИ, мужчина угрожал взорвать здание Верховного суда.