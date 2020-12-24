РИАМО – 24 дек. На Портале DA предприниматели могут без рисков приобрести недвижимость, оборудование или готовый бизнес, гарантом чистоты сделок выступает Сбербанк, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Портал DA – один из крупнейших в российском интернете сервис по продаже готового бизнеса. Сегодня на площадке размещаются 9 тысяч различных активов на общую сумму 233 миллиарда рублей. На сайте продаются коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, участки, автомобили и спецтехника. За 3 года на портале было заключено более 900 сделок на общую сумму свыше 15,5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Основная часть сделок (35%) совершается в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в топ-3 также входят активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу.

«Портал DA – это уникальная площадка, которая предлагает свои услуги не только покупателям, но и продавцам. Любой собственник бизнеса или недвижимости может разместить на нем свой объект, связавшись на сайте с менеджером Сбербанка. Сегодня клиентская база Портала DA составляет более 25 тысяч покупателей, при этом ежемесячно на нем регистрируются 3,5 тысячи новых покупателей. В то же время наблюдается и серьезный ежемесячный прирост базы объектов – он составляет 25%. Схема покупки объекта на Портале DA прозрачна – персональный менеджер проконсультирует клиента, расскажет о деталях покупки и поможет с оформлением документов», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Асылхан Сыздыков.

На Портале DA продавцами активов выступают Сбербанк и свыше десятка других банков, крупных владельцев бизнеса, которые уже провели оценку стоимости объекта и due diligence. Также на портале продается имущество в рамках процедур банкротства. При этом портал гарантирует клиенту, что активом не владеют третьи лица, он не арестован судом, а заявленные характеристики соответствуют реальным.

На Портале DA приобрести бизнес, оборудование или недвижимость могут также небольшие компании и индивидуальные предприниматели: из 3,5 тысяч активов для бизнеса, размещенных в настоящее время на Портале DA, 80% будут интересны именно этой категории клиентов. Речь идет о транспортных средствах, оборудовании, а также готовом бизнесе для предпринимателей стоимостью до 10 миллионов рублей.

При сотрудничестве с собственниками продвижение лотов банк возьмет на себя – помимо внутренних маркетинговых каналов Сбербанка, объекты размещаются на ведущих специализированных площадках, соответствующих типам продаваемого имущества и целевой аудитории (например, жилая недвижимость представлена на ДомКлик). Таким образом, сделку можно провести быстро и без серьезных усилий со стороны собственника.