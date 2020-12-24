РИАМО - 24 дек. В ближайшие годы, несмотря на принятый с дефицитом городской бюджет на 2021 год и плановые 2022-2023 годы, в столице доведут до конца строительство всех запланированных объектов инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Бюджет Москвы также остается бюджетом развития. Инфраструктурные проекты не останавливаются. <...> Все объекты, которые были запланированы, будут введены в строй. Поэтому Москва останется лучшим городом земли», — рассказал Шапошников.

По его словам, принятый бюджет также охватывает плановый период на 2022-2023 годы, потому что завершить строительство некоторых объектов невозможно за год. Например, это касается новых станций метро или дорожных развязок.

Шапошников добавил, что Бюджетный кодекс РФ позволяет иметь дефицит бюджета не более 15%. И город вписывается в этот критерий. Вернуть недостающие средства возможно в течение времени, например, проводя эффективные конкурсные процедуры или выпуская ценные бумаги.

«У Москвы есть возможность размещать ценные бумаги для заимствования средств. Москва является одним из самых надежных заемщиков. И если будет принято решение о выпуске ценных бумаг, то я уверен, что этот выпуск ценных бумаг будет иметь большой спрос на рынке. И Москва сможет совершенно спокойно привлечь необходимые средства», - отметил спикер Мосгордумы.