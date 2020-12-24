РИАМО - 24 дек. Порядка 14 миллиардов рублей от аренды и продажи муниципальной недвижимости, а также неразграниченной земли поступили в бюджеты округов Подмосковья за 11 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Доходы от сдачи в аренду и продажи неразграниченных земель составили 10,8 миллиарда рублей, а распоряжение муниципальным имуществом и землей принесло в бюджет более 3,1 миллиарда рублей. По итогам 11 месяцев органы местного самоуправления обеспечили исполнение 90% планового показателя, несмотря на пандемию и предоставленную арендаторам отсрочку в 329 миллионов рублей», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что данный результат деятельности земельно-имущественного блока региона является достойным.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что вопросы пополнения бюджета играют ключевую роль в год пандемии по причине того, что расходы для социального и экономического развития округов, зависят и от работы земельно-имущественнего блока в течение года, а также от распоряжения им вверенной недвижимостью.

Итоги работы органов местного самоуправления округов региона в части распоряжения землей и имуществом обсуждались в рамках расширенного совещания с органами местного самоуправления Московской области под руководством Разина.

На совещании были отмечены лидеры по данной работе. Они перевыполнили показатели плана на 16-55%.

Так, в городском округе Котельники по итогам работы по передаче недвижимости в аренду и собственность в бюджет поступило 164,7 миллиона рублей, в Ивантеевке — 87,5, в Луховицах — 86,4, в Электрогорске — 79, в Озерах — 32,8 и в Серебряных Прудах — 19,8 миллиона рублей.

Сумма отсрочки по арендным платежам, которую предоставили арендаторам за муниципальную недвижимость и неразграниченные земли, составила сумму в более чем 329 миллионов рублей. Деньги поступят в бюджет в 2021-2022 годах.