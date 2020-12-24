РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В микрорайоне Самолет Люберец застройщик приступил к строительству поликлиники на 600 посещений в день, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Разрешение на строительство поликлиники выдано министерством группе «Самолет» в Люберцах. Застройщик уже вышел на строительную площадку в жилом комплексе «Люберцы», - говорится в сообщении.

Медицинский центр будет рассчитан на 600 посещений в день. Ввести объект в эксплуатацию компания «Самолет» планирует в IV квартале 2022 года.

Поликлиника в ЖК «Люберцы» будет включать изолированные детское и взрослое отделения с отдельными входами. Четырехэтажное здание площадью 5,9 тысячи квадратных метров сможет принимать до 150 детей и 450 взрослых за смену. По соседству с основным зданием будет одновременно построена станция скорой помощи.

В поликлинике предусмотрены кабинеты всех стандартных врачей-специалистов и дневной стационар.