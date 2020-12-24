РИАМО - 24 дек. Из-за предновогоднего ажиотажа на дорогах Москвы затруднено движение, уже днем загруженность достигла восьми баллов из десяти возможных, к вечеру прогнозируется до девяти баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сильно загружены Ленинградское и Ярославское шоссе, а также Волгоградский проспект.

«Помимо новогодней суеты, на ситуацию еще влияют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы и снежная погода», — говорится в сообщении.

На МКАД отмечаются сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона), а также на 53-м километре в районе Марфино и Сколково и на Северянинском путепроводе.

Автолюбителям на этой неделе рекомендуется отложить поездки на личном транспорте до 20:30, либо пользоваться городским транспортом.