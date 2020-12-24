РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. ЦНИИТОЧМАШ Подольска провел аттестацию камер для испытаний стрелкового оружия в экстремальных температурных и затрудненных условиях, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию «Ростех») в Подольске завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения в экстремальных температурных и затрудненных (запыление, дождевание) условиях. Работы проведены в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса», - говорится в сообщении.

Периодическую аттестацию на соответствие требованиям программ и методик прошли три камеры: камера пыли, комбинированная камера тепла и дождя и камера холода. После получения от Ростехнадзора свидетельства на измененный состав ОПО «Полигон» АО «ЦНИИТОЧМАШ» готов проводить испытания опытных и серийных закрепленных образцов вооружения на соответствие полному объему требований, закрепленных в действующей нормативно-технической документации заказчика.

«Аттестация стала завершающим техническим этапом по восстановлению утерянной после распада СССР уникальной технологии проведения испытаний, которой владел только наш институт», – пояснил руководитель НТЦ испытаний и экспериментальных исследований ВВСТ АО «ЦНИИТОЧМАШ» Сергей Карасев.

Именно на испытания в экстремальных температурных и затрудненных условиях приходится львиная доля отказов и поломок оружия, а прохождение образцами вооружения таких испытаний без случаев нештатного функционирования может служить гарантом их безотказной работы у потребителя.