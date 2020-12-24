РИАМО - 24 дек. Московская область продолжает развивать и совершенствовать доступ в интернет, в текущем году в 1,5 тысячах региональных школ скорость доступа в интернет увеличилась до 100 мегабит в секунду, сообщил журналистам министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«На территории Московской области очень активно развивается интернет. В этом году мы улучшили качество и повысили скорость интернета в 1,5 тысячах школ. У нас есть федеральный стандарт — не менее 100 мегабит для городских школ и не менее 50 мегабит для сельских школ», — сказал Рымар.

Он добавил, что в следующем году также планируется улучшение и развитие связи в региональных школах и детских садах.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году все школы России должны быть обеспечены скоростным интернетом.