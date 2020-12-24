РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 дек. Жителям Дзержинского, попавшим в ситуацию с двойными платежными документами в декабре, нужно будет заплатить только за последний месяц этого года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Людмила Иванова.

В декабре многие жители Дзержинского получили единый платежный документ на оплату ЖКХ с удвоенной суммой. МосОблЕИРЦ в декабре выпускает платежки раньше, чем обычно. Поэтому те, кто оплатил коммуналку после 10 ноября, получили платежку за декабрь с удвоенной суммой, потому что ноябрьский платеж не успели учесть.

«Беспокоиться не стоит. Если у вас нет долгов, вы произвели оплату за ноябрь, до 10 января вам следует оплатить только ту сумму, которая указана в строке «Начислено за декабрь», - написала Иванова.

Она подчеркнула, что в январе жители получат актуальный платежный документ. Все средства, оплаченные за ноябрь, уже загружены на лицевые счета.