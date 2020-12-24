РИАМО - 24 дек. В Московской области на КПО «Восток» в Егорьевске начались пусконаладочные работы второй очереди производственных мощностей, это поможет увеличить мощность крупнейшего комплекса в Восточной Европе до 1,2 миллиона тонн отходов ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Проектные решения помогут увеличить глубину переработки почти на треть – до 75%. На данный момент поступающий на КПО поток отходов сокращается наполовину благодаря выборке вторсырья на переработку (20%) и компостированию органического отсева в техногрунт (30%). Во второй части комплекса добавится еще одна – производство альтернативного rdf-топлива (25%).

«Подмосковье сегодня – лидер по внедрению современной системы обращения с отходами. Сегодня мы уже запустили в работу девять комплексов по переработке отходов, благодаря чему смогли закрыть все мусорные полигоны со старой схемой захоронения. В 2021 году таких объектов станет 11, дополнительно на шести из них будут увеличены мощности. Это позволит принимать на обработку весь объем отходов, образуемый на территории Московского региона», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На КПО сортировать отходы будут комплексно — в оптимальном соотношении автоматических технологических процессов и ручного контроля. Барабанные, магнитные и баллистические сепараторы, оптическое сканирование — такое оборудование уже успешно применяется на первой очереди комплекса и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья из 25 фракций.

По данным морфологического исследования ГК ЭкоЛайн, новое производство альтернативного топлива rdf из неперерабатываемой пластиковой упаковки составляет около 25% от потока отходов. Это топливо применяется на предприятиях металлургической и цементной отраслей, в коммунальной теплоэнергетике.

На новом комплексе освоят также брикетирование хвостов в стретч-пленку, что сократит объем размещения отходов, развеивание ветром мелких и легких фракций. Отсутствие органики и контакта с внешней средой практически устранит образование газа, запаха и фильтрата, обеспечит безопасность для природы. Это регулярно должны будут подтверждать данные обязательного мониторинга.

Нововведения появятся и в компостировании. Во второй части КПО впервые в России применят уникальную систему COMPOnent. В основе этого способа – негативная аэрация (обратная аэрация), когда воздух втягивается снизу, под буртом, поток равномерно проходит через него и обогащает будущий грунт кислородом и влагой. Это создает благоприятную среду для бактерий, отвечающих за ускоренное и качественное созревание компоста.

В двух новых ангарах можно будет перерабатывать дополнительно 180 тысяч тонн органики, общая мощность цехов компостирования составит 285 тысяч тонн.

На новом заводе будут работать около 500 сотрудников в две смены. Всего на предприятии будет насчитываться около 1050 человек после пуска второй очереди.

В Московской области продолжается строительство комплексной инфраструктуры по обращению с ТКО. В регионе будет возведено 11 современных КПО и четыре завода по термической утилизации отходов.

С 2019 года жителя Подмосковья сортируют мусор. Более 2 миллионов тонн отсортированных отходов не попало в землю, а ушло на вторичную переработку. В рамках проекта «Экология» регион стремится уменьшить объем захоронений ТКО до нуля.