РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Выставку фарфора из собрания бывших владельцев усадьбы князей Юсуповых откроют в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске 26 декабря, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«С 26 декабря впервые после реставрации будет доступен для посещения малый дворец «Каприз» и выставка «Отражение изысканного вкуса. Фарфор из собрания князей Юсуповых», - говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть изделия из фарфора, разнообразные по назначению, по времени и месту создания: китайские и японские вазы и блюда; образцы интерьерного фарфора и мелкой пластики Мейсенской мануфактуры, предметы десертных и столовых сервизов Севрской фарфоровой мануфактуры, сервизы и отдельные предметы Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге и частных русских заводов, редкие изделия «фарфорового заведения» Юсупова в Архангельском.

«Юсуповский фарфор является гордостью собрания музея-усадьбы «Архангельское». Изделия, расписанные мастерами «фарфорового заведения», сохранили в миниатюрах композиции многих живописных произведений из картинной галереи Николая Юсупова», - подчеркнула куратор выставки Надежда Бережная.

По ее словам, каждая чайная пара, комплект десертных тарелок, предназначавшихся для подарков высокопоставленным гостям, декорировались, отделывались мастерами почти, как произведения ювелирного искусства.

«Это отношение к фарфору не как к бытовому предмету, а как к произведению искусства, еще больше усиливает уникальность и ценность юсуповского фарфора, созданного в Архангельском в 1818 – 1831 годах», – добавила Бережная.

Выставка будет работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Сеансы - каждые два часа с ограниченным числом посетителей: не более 5 в группах и не более 30 индивидуальных посетителей с соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции 1,5-2 метра.

Время работы выставки: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, кроме последнего вторника месяца. Кассы на вход работают до 17:00. Билеты на выставку: 300 рублей полный, 200 – льготный. Для детей вход бесплатный.

Сборные экскурсии будут проходить в 12:00, 14:00, 16:00. Стоимость экскурсионного обслуживания оплачивается отдельно: 300 рублей – полный билет, 250 рублей – льготный.