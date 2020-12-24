РИАМО - 24 дек. В столице продолжается проект по сохранению памяти о Московском народном ополчении, весной 2021 года в городе откроют два памятника дивизиям, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Когда станет хорошая и теплая погода и условия по самоизоляции будут смягчены, то мы откроем и эти два памятника. Они уже полностью готовы. Один находится на Кутузовском проспекте, 39, второй на пересечении Ленинградки и Скаковой улицы. Это 18 и 21 дивизия. Поэтому весной эти открытия произойдут», - сказал Шапошников.

От добавил, что в городе ведется работа по созданию единого стандарта школьного музея патриотического воспитания.

«Мы планируем до лета открыть вновь воссозданный музей одной из дивизий Московского народного ополчения», - добавил Шапошников.