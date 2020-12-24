РИАМО - 24 дек. В 2020 году подмосковные отделения МФЦ оказали около 17 миллионов услуг, еще почти 4,3 миллиона услуг было оказано через электронный портал, сообщил журналистам министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«К нам в МФЦ ежедневно приходит порядка 60 тысяч человек. За этот год мы оказали 17 миллионов услуг. Через портал оказали 4,3 миллиона услуг. Пока в отделениях мы оказываем больше услуг, чем в электронном виде», - сказал Рымар.

Он добавил, что в каждом отделении МФЦ сейчас есть специальные рабочие места с компьютерами и консультантами, которые помогают жителям освоиться с оказанием услуг в электронном виде.

«Мы все больше и больше услуг переводим в цифру. За их получением не нужно обращаться в МФЦ, это можно сделать дома. И мы стараемся обучить наших жителей тому, как это сделать не выходя из квартиры», - добавил Рымар.