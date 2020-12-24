РИАМО - 24 дек. По словам президента РФ Владимира Путина, федеральное правительство показало достойное выполнение обязанностей в 2020 году, несмотря на пандемию, передает Федеральное агентство новостей.

Путин поблагодарил кабинет министров за напряженную работу в сложный период.

«Политик рассказал, что нередко в течение нескольких часов обсуждал ситуацию в стране с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Иногда их переговоры заканчивались далеко за полночь», - сказал Путин.

Президент также поздравил членов правительства с наступающими новогодними праздниками.​​