РИАМО - 24 дек. Народную онлайн-игру запустили на сайте Всероссийской переписи населения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета ВПН.

«Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где много разных предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение задания даются две минуты. Если не успели, можно попробовать еще раз: начнется новый отсчет времени и обновится список предметов для поиска. Успешно прошли один этап — впереди ждут еще два», - говорится в сообщении.

Игроки, которые быстрее всех пройдут три локации, попадут в рейтинг лучших. Однако за три неверных действия игровое время сокращается на пять секунд. Поэтому кликать по картинкам нужно не только быстро, но и точно.

Игра будет интересна для всех возрастов. На каждом этапе игрок оказывается в обстановке, связанной с переписью. Первая локация — подъезд жилого дома, который обходят переписчики-студенты. Здесь две квартиры — пенсионеров и молодой семьи.

В каждой своя обстановка, где непременно должны быть фикус, клубок, матрешка, банка соленых огурцов, плюшевый мишка, часы, ручка, трость, булавка и так далее.

На втором этапе игрок попадает в большое офисное помещение — МФЦ, где тоже проходит перепись. Обстановка рабочая, в ней найдут место такие предметы, как чашка с чаем, книга, коробка со скрепками, рюкзак.

На третьем этапе игрок переносится в Росстат, куда стекается информация о переписи в стране. Здесь большой конференц-зал, множество мониторов, журналистов, для которых готовится заявление о первых результатах исследования. В этой обстановке предстоит найти шейный платок, часы, бутылку воды, печенье и другие вещи.

Принять участие в игре может любой желающий после регистрации на сайте.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.