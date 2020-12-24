РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Первый в России завод лечебного парентерального и энтерального питания, которое применяют для пациентов, не способных самостоятельно есть, планируют построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Первый в России завод лечебного парентерального и энтерального питания построят в Нахабине. Реализация проекта намечена на 2022 год, а запуск производства - в 2023 - 2024 годах. Количество создаваемых рабочих мест составит 120 человек», - говорится в сообщении.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина подписала меморандум о совместной реализации проекта на строительство завода между администрацией муниципалитета и компанией «Технологии Биосинтеза» 23 декабря.

В ходе деловой встречи с генеральным директором ООО «Технологии Биосинтеза» Светланой Щербатых глава округа подчеркнула, что со стороны администрации инвестпартнерам будет оказана поддержка.

«Наш губернатор Андрей Воробьев считает, что развитие экономики очень важно для региона. Если будут работать предприятия и функционировать малый бизнес, тогда и будут деньги, чтобы решать социальные проблемы. Кроме того, появятся и новые рабочие места», - сказала Хаймурзина.

Инвестиционный проект предполагает строительство полного цикла производства лечебного питания, включая парентеральное, энтеральное питание.

Светлана Щербатых пояснила, что парентеральное и энтеральное питание применяется в комплексной терапии пациентов, находящиеся в реанимации, которые не способны самостоятельно принимать питание. Больному внутривенно или через зонд вводят все необходимые питательные вещества, что позволяет длительное время адекватно обеспечить пациента энергией и питательными веществами.

«На данный момент на территории Российской Федерации подобные препараты не выпускаются. На первых порах завод будет обеспечивать потребности Москвы и Московской области, а затем постепенно планируем обеспечивать потребности на всей территории РФ и в странах ЕАЭС», - заключила Щербатых.