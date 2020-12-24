РИАМО - 24 дек. Полиция Ленинского округа пресекла деятельность этнической преступной группы, которая подозревается в нападении на жильцов частного дома с топорами, злоумышленники требовали деньги, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Ночью злоумышленники незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в подмосковном селе Булатниково. Они напали на жильцов дома с топорами и потребовали передать им деньги. Однако потерпевшие смогли оказать сопротивление, и нападавшие скрылись ни с чем», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Преступников задержали росгвардейцы. Подозреваемые проживали в соседнем городском округе, их заключили под стражу.

В ходе обыска у злоумышленников обнаружили два топора, монтировку, 38 мобильных телефонов и автомобиль, который был использован во время нападения.

«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — отметила Волк.