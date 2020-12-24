РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Глава Подольска исполнит мечты трех детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов принял участие в региональной акции «Елка желаний», которая проводится партией «Единая Россия». С елки, установленной в фойе администрации, руководитель муниципалитета выбрал три открытки с новогодними пожеланиями. Они написаны детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

«Каждый из нас в детстве с особенным чувством ждал Новый год. Я думаю, все мы с вами – не исключение. Потому что свято верим, особенно в раннем детстве, что наши желания обязательно исполнятся. Наши волонтеры собрали пожелания ребятишек, которые оказались в непростой жизненной ситуации, и я думаю, что все члены фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов, мои заместители примут участие в этой акции. Попробуем исполнить желания ребят, которые ждут этого накануне Нового года», - говорится в сообщении.

В первой открытке пожелание оставила четырехлетняя Галя – она бы очень хотела получить куклу с коляской. Она же пожелала и посмотреть новогоднюю сказку. Шестилетняя Вероника мечтает об интерактивном обучающем компьютере, а ее ровесник Саша – о настольной игре «Хоккей».

«Николай Пестов призвал депутатов фракции от партии «Единая Россия» и своих заместителей принять активное участие в данной акции, а также предложил исполнить детские мечты до наступления Нового года», - заключается в материале.

В 2020 году благотворительный проект «Мечтай со мной» в третий раз запустил акцию «Елка желаний». Ее цель – подарить праздник детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В текущем году свои пожелания на открытках написали 58 воспитанников детского сада с круглосуточным пребыванием.