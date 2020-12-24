РИАМО - 24 дек. Столица выполнит социальные обязательства перед москвичами, несмотря на дефицит в принятом бюджете на будущий год, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Бюджет 2021 года остается абсолютно социально направленным. Более 56% — это социальные гарантии москвичей. Это здравоохранение, это досуг, спорт. <...> Все социальные обязательства будут выполнены», - рассказал Шапошников.

По его словам, более 30% москвичей получают социальную помощь в том или ином виде. Это порядка 4,5 миллионов человек.