РИАМО - 24 дек. По итогам уходящего года призовые места на конкурсе «Доброволец Москвы» заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов, еще 81 человека отметили в рамках специальной номинации «Спасибо», говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Церемония награждения впервые за шестилетнюю историю конкурса проводилась в онлайн-формате. Все лауреаты получат поддержку городских властей в реализации своих проектов.

«Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве. Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы», — отметила заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что за текущий год волонтерский актив столицы существенно вырос — больше 100 тысяч человек. При этом только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек.

Сергунина выразила слова благодарности каждому волонтеру за труд и самоотверженность во время пандемии.

В этом году конкурс проходил в обновленном формате: у каждой некоммерческой организации была возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо». Кроме того, впервые участие принимали команды с программами развития корпоративной социальной ответственности.

Конкурс включал восемь номинаций: «Добрая идея», «Я волонтер», «Организатор добрых дел», «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз», «Добрая команда. Корпоративное объединение» и «Спасибо».

Лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней участвовали 2025 человек. А самой представительной по числу поданных заявок — 470 — оказалась номинация «Я волонтер». Победила в ней врач общей практики Анастасия Брайловская. На ее счету более 2,3 тысячи часов добровольческой деятельности.

Призовое место в этой же номинации заняла Нина Фарафонова, чей волонтерский стаж насчитывает около 30 лет. Она реализовала более 100 различных проектов и привлекла в ряды добровольцев более тысячи горожан.

В финале конкурса в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея» представили 51 проект. Победителем в номинации «Добрая идея» стал Геннадий Старунов с проектом «ОБЖ не за партами». Его цель — создать общедоступную всероссийскую базу данных, основанную на опыте реальных спасателей. Одна из задач проекта — усовершенствовать программу обучения школьников.

«Каждый конкурсант вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. Мы познакомились со всеми конкурсными работами и провели экспертную оценку», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что опыт уже существующих соцпроектов будут транслировать для всех столичных НКО, а новые инициативы конкурсантов получат реализацию в следующем году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства.