РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил сладкие подарки многодетной семье Амелютиных в преддверии Нового года.

«Все ближе и ближе наш самый любимый праздник! Новый год приходит в каждый дом. Сегодня поздравил с наступающим 2021 годом семью Амелютиных», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что родители - Марина и Константин - воспитывают восьмерых детей. Ребята занимаются музыкой, увлекаются кулинарией, архитектурой и дизайном.

«В семье царит любовь и понимание – это чувствуется сразу! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть принесет много тепла и света, солнечных и радостных дней. Здоровья вам и вашей большой семье, достатка, мира и добра. Пусть сбываются мечты», - подчеркнул Ружицкий.

Он вручил детям сладкие подарки, а родителям - корзину мандаринов и цветы. Также их поздравили Дед Мороз и Снегурочка.