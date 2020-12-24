РИАМО - 24 дек. В Московской области нагрузка на диспетчеров скорой помощи снизилась в пять раз, снижение произошло после запуска мобильного приложения, которое позволяет в режиме реального времени следить за тем, где находится вызванная бригада медиков, сообщил журналистам министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«У нас большая нагрузка идет на операторов от жителей, которые звонят и уточняют, через сколько придет машина. После того, как мы этот сервис запустили, нагрузка сократилась в пять раз», - сказал Рымар.

Он добавил, что приложение способно также присылать СМС-сообщения и предупреждать о том, как вести себя при разных ЧП.

Маршрут бригады скорой помощи можно посмотреть в мобильном приложении системы-112 Подмосковья.