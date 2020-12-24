РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах к Новому году установили около 170 праздничных елей, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Накануне он ответил на вопросы жителей во время очередной онлайн-встречи. Трансляция прямого эфира прошла в социальных сетях. Встреча была посвящена теме праздничного оформления города и поселков, реализации программы «Зима в Подмосковье» и предстоящим новогодним каникулам.

«В рамках новогоднего оформления в округе установлено 167 живых и искусственных световых динамических елей, два светодиодных фонтана, 23 светодиодные фигуры, 772 световые композиции, 4 326 гирлянд. С 21 декабря начали работать две тематические ярмарки и 19 елочных базаров», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что 702 торговых объекта празднично оформили витрины и фасады.