РИАМО(БАЛАШИХА) - 24 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» и совместно с членом Общественного совета Евгенией Харченко посетили воспитанников дошкольного учреждения детский сад №37 «Солнышко», вручив им сладкие подарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – создание праздничного настроения у детей, а также формирование положительного имиджа сотрудников полиции. В ходе встречи дети выступили с театрализованным представлением, прочитали стихи и исполнили новогодние песни.

«Полицейские напомнили ребятам о соблюдении правил безопасности в быту, а также провели беседы о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток или в условиях плохой видимости»,- говорится в сообщении.

В завершение мероприятия сотрудники полиции и представитель общественности вручили ребятам сладкие подарки. Дети поблагодарили гостей за встречу и обещали быть законопослушными гражданами своей страны.