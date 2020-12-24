РИАМО - 24 дек. Чтобы победить в борьбе с пандемией, необходимо пройти вакцинацию от Covid-19, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Необходимо проводить вакцинацию, чтобы не заболеть вирусом. <...> Вакцинация от вируса необходима. Скорее всего, это будет самая важная мера (в борьбе с пандемией - ред.)», - сказал Шапошников.

По его словам, сам он также намерен пройти процедуру вакцинации.

«Как только медицинские показания мне позволят это сделать (пройти вакцинацию от Covid-19 - ред.), я это сделаю», - сказал Шапошников.

Ранее запись на прививку от Covid-19 в Москве была открыта для медиков, сотрудников образовательных организаций, городских соцслужб, работников сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры, журналистов, работников сфер промышленности, энергетики, транспорта.

С 28 декабря вакцинацию также записаться на прививку смогут те, кто занят в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка — сотрудники полиции, прокуратуры, судов и так далее. Кроме того, сделать вакцинацию смогут волонтеры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.

В Москве прививку делают два раза. Второй раз вакцинацию нужно проходить через 21 день после первой прививки. Записаться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую гражданина сразу запишет врач.