РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах не будут запускать традиционный новогодний салют, чтобы не допустить большого скопления людей, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Накануне он провел традиционную ежемесячную встречу с жителями в формате онлайн. Житель поинтересовался, будет ли салют в ночь на 1 января.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в мире и России мы не планируем салюты и массовые мероприятия (в новогоднюю ночь - ред.)», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что если ситуация изменится, жителей известят в соцсетях и СМИ.