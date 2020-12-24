РИАМО - 24 дек. Самой востребованной услугой Минтранса Подмосковья по итогам 2020 года стало обслуживание карты «Стрелка», на областной портал госуслуг поступило более 200 тысяч заявлений на приобретение, замену, восстановление защитного кода и подтверждение права на использование льготных карт «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

«Через многофункциональные центры (МФЦ) выдано более 59 тысяч карт льготной тарификации для учащихся и пенсионеров, а также одобрено свыше 50 тысяч заявлений о подтверждении права использования льготных карт. Кроме того, обслуживание «Стрелки» осуществляется в проактивном режиме. Так, 25 августа проведена ежегодная блокировка карт «Стрелка» учащихся, которые не подтвердили право их использования в новом учебном году», – говорится в сообщении.

Свыше 190 тысяч льготных карт подтвердили в автоматизированном режиме. Так, у учеников не было необходимости подавать заявление о разблокировке карты, а также посещать МФЦ. В 2020 году круг пользователей карт учащегося расширился. Если раньше картами могли пользоваться школьники и студенты, то сейчас ее могут купить учащиеся дошкольных образовательных учреждений старше 7 лет.

После того, как услугу в 2018 году перевели в электронный вид, через госуслуги поступило свыше 780 тысяч обращений. В текущем году услугу по обслуживанию признали приоритетной. Она вошла в рейтинг министерства экономического развития РФ по качеству предоставления электронных госуслуг, а также была признана успешной.

Дистанционная подача заявления на приобретение карты доступна по ссылке через портал госуслуг Подмосковья. Получить карту можно в любом из 174 МФЦ региона. Подать заявление можно и через мобильное приложение портала.

Наибольшее количество заявлений подается по обслуживанию и оформлению карт.