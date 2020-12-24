РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В корпусах дома №33 на Заречной улице деревни Марусино Люберец устранили последствия аварии на сетях и дали воду, сообщил генеральный директор АО «Люберецкий Водоканал» Петр Лирник.

Накануне глава Люберец Владимир Ружицкий провел традиционную ежемесячную встречу с жителями в формате онлайн. Ему по электронной почте пришла жалоба на отсутствие воды в корпусах дома №33 на Заречной улице деревни Марусино.

«Там произошла аварийная ситуация. Было отключение в деревне Марусино и в микрорайоне Малое Павлино в связи с этим», - сказал Лирник

Он отметил, что водоснабжение восстановили.

Ружицкий подчеркнул, что люди сообщают о частом отсутствии водоснабжения, а не только о данном единичном случае. Лирник объяснил, что до этого таких крупных аварий на сетях водоснабжения не было.