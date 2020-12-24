РИАМО - 24 дек. После обильных снегопадов, которые обрушатся на Москву и Московскую область в пятницу, 25 декабря, в столицу и область вновь вернутся морозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве и области в конце недели прогнозируются снегопады, метели, а также порывистый ветер. Кроме того, ожидается потепление: в столице — от минус 2 градусов до ноля, а в Подмосковье — от ноля до минус 5 градусов.

«В воскресенье погоду будет определять уже тыловая часть циклона, центр которого будет смещаться на Европейский север, вновь похолодает», — говорится в сообщении.

Температура понизится ночью в Москве до минус 6-8 градусов, а в Подмосковье — до минус 6-11 градусов.

Днем максимальная температура в столице составит минус 4-6 градусов, в области — до минус 9 градусов. Местами пройдет небольшой снег, а атмосферное давление вновь начнет расти.