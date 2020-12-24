РИАМО - 24 дек. В аэропорту Шереметьево торжественно открыли взлетно-посадочную полосу (ВПП-1), которую реконструировали в рекордные десять месяцев, передает корреспондент РИАМО.



«На самом деле сделана великолепная работа. Она сделана в кратчайшие сроки. <...> Я хотел бы добавить, что это не просто десять месяцев, а десять месяцев работы во время пандемии. Covid-19 явно сдерживал процесс», - сказал министр транспорта России Виталий Савельев.



Он добавил, что работа велась беспрерывно. В строительстве участвовало 200 единиц техники.



В результате ввода в эксплуатацию ВПП-1 с двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода пропускная способность при эксплуатации комплекса из трех ВПП на аэродроме возрастет с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час.

Торжественное мероприятие завершилось парадом техники. В истории отечественной гражданской авиации это первый масштабный парад аэродромной техники.

Первый самолет, который полетит с ВПП-1, отправится в Питер.