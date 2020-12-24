РИАМО - 24 дек. По результатам проведенной энергетической экспертизы корпус 5 жилого комплекса «Новокрасково» в Люберцах получил энергетический паспорт, в соответствии с которым зданию присвоен класс энергетической эффективности А+ (очень высокий), говорится в сообщении пресс-службы компании-застройщика 3-RED.

«Таким образом, все сданные на настоящий момент корпуса ЖК «Новокрасково» соответствуют высочайшему стандарту энергоэффективности А+», - говорится в сообщении.

ЖК «Новокрасково» спроектирован и построен в соответствии со стандартом 3-RED «I LIKE», предполагающим новый уровень комфорта для жителей, достигаемого в том числе применением комплекса современных энергосберегающих технических решений: в проектировании фасадов, помещений общего пользования, оснащении дома средствами автоматизированного контроля процессов теплопотребления, в том числе благодаря применению энергоэффективных систем освещения, отопления и водоснабжения.

Здания, спроектированные и построенные в соответствии с комплексным стандартом «I LIKE», позволяют жителям ежемесячно экономить на коммунальных платежах, а также формируют ответственное отношение к вопросам рационального потребления природных ресурсов.