РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Житель поселка Октябрьский Люберец попросил помочь с переселением из ветхого дома №2 на Пролетарской улице без доплат, свою просьбу он озвучил во время онлайн-встречи главы округа Владимира Ружицкого.

Накануне глава округа провел традиционную ежемесячную встречу с жителями в формате онлайн. Житель дома №2 на Пролетарской улице в поселке Октябрьский позвонил главе горокруга и сообщил, что дом несколько лет назад признали подлежащим сносу. По его словам, в декабре начался процесс расселения, но жильцы столкнулись с проблемой: после проведения оценки старых квартир им предложили новое жилье, но с существенной доплатой - от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Мужчина подчеркнул, что не у всех жильцов есть такие средства.

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации расселение собственников из аварийного дома осуществляется так: оценивается стоимость жилого имущества и земельного участка под многоквартирным домом, равноценно занимаемой собственником доли квартиры и предлагается выкупная стоимость», - сказал замглавы администрации Андрей Сыров.

Он добавил, что в Люберцах сначала людям предлагают равноценное жилье с доплатой. При отказе специальная комиссия рассматривает каждый случай и предлагает варианты. Работу продолжат в январе.