РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В Подольске создали маршрут Победы по историческим местам Великой Отечественной войны в рамках проекта «Прошагай город», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках проекта «Прошагай город. Маршруты Победы» комитетом по культуре и туризму совместно с комитетом по делам молодежи администрации городского округа Подольск был разработан маршрут по историческим объектам и местам памяти, связанным с Великой Отечественной войной в округе. Карта маршрута размещена на «Яндекс.Картах», - говорится в сообщении.

Реализация проекта «Прошагай город» в связи пандемией коронавирусной инфекции в мае 2020 года перешла в онлайн-режим. В качестве первого этапа работы в новом формате Фонд развития моногородов предложил городам разработать «Маршруты Победы» — это нанесение на онлайн-карты информации о военно-исторических объектах. Данная акция приурочена к Году памяти и славы.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>