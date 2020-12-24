РИАМО - 24 дек. На юго-востоке Москвы задержана подозреваемая в краже сумки в метро, ей оказалась 59-летняя безработная москвичка, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Злоумышленницу, которая похитила сумку с личными вещами пассажирки, задержали сотрудники уголовного розыска.

«В дежурную часть отдела полиции обратилась 49-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что при проезде по Люблинско-Дмитровской линии метро она утеряла принадлежащую ей сумку, в которой находились кошелек с денежными средствами, мобильный телефон, документы и банковские карты. Факт хищения потерпевшая не исключала. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленница взяла сумку, оставленную на скамейке. Эту информацию правоохранители получили с помощью камер видеонаблюдения. Женщина забрала сумку, пока никто не наблюдал за ее действиями, а после покинула станцию.

На текущий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленницы избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.