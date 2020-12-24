РИАМО - 24 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал самоубийство двух сотрудников ФСО в Москве и назвал предполагаемые причины этих трагедий, сообщает Газета.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой причиной одного из случаев стали многочисленные переработки. Песков эту информацию опроверг.

«Это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами», — сказал представитель Кремля.

Один из случаев самоубийства произошел в Москве в конце ноября, второй — в конце декабря.​

Так, 22 декабря у дома 7 по улице Цандера было обнаружено тело замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны. По данным СМИ, в квартире погибшего обнаружили предсмертную записку. 30 ноября на территории Кремля сотрудник силового ведомства также покончил с собой. По данным фактам были инициированы проверки.​

Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве>>