РИАМО - 24 дек. В столице задержали инспектора отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов управления госавианадзора по ЦФО Ространснадзора по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Установлено, что в декабре текущего года, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый произвел рамповую проверку воздушного судна Cessna, по результатам которой применены меры ограничительного характера в виде запрета на эксплуатацию легкомоторного самолета до устранения выявленных недостатков», – говорится в сообщении.

Инспектор предложил представителю аэроклуба снять ограничения за деньги. Сумма составила 350 тысяч рублей. Во время передачи средств злоумышленника задержали.

В скором времени должностному лицу Ростраснадзора предъявят обвинение, а после выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. На текущий момент расследование уголовного дела продолжается.