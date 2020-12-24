РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили к электрическим сетям строящийся жилой комплекс с многоквартирными домами «Датский квартал» в поселке Нагорное на территории городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Для электроснабжения жилого комплекса выдано 8,5 мегаватта мощности от питающего центра 220 киловольт «Бабушкин» по второй категории надежности, то есть с возможностью резервирования.

«Для электроснабжения жилого комплекса «Датский квартал», который насчитывает около 1000 квартир, энергетики в рамках договора о технологическом присоединении построили двухсекционную распределительную подстанцию (РП) 10 киловольт и две кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 8,6 километра. РП снабжена системой телемеханики, которая обеспечивает прием и передачу информации о работе оборудования, повышает надежность и эффективность электроснабжения объекта», - говорится в сообщении.

Еще один строящийся жилой комплекс с многоквартирными домами «Бригантина» «Россети Московский регион» подключили в городском округе Долгопрудный. «Бригантине» выдано 12 мегаватт мощности от питающего центра 110 киловольт «Долгопрудная» по второй категории надежности.

«Получить информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале ПАО «Россети Московский регион», в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единого контактного центра 8(800) 220-02-20», - уточняется в материале.