РИАМО - 24 дек. В ночь на 25 декабря в столице ожидается непогода — снегопад и сильный ветер, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ночью 25 декабря обещают снегопад и сильный ветер. Пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение по непогоде. Ожидается гололедица, отложение мокрого снега и снежные заносы. Ожидается метель, а в отдельных районах — усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

Водителям стоит избегать резких маневров, не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

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