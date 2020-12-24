РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин вручил ключи от новой квартиры многодетной семье с детьми-инвалидами.

«Елена Петровна проживает в Котельниках с рождения. Ее семья – это дочь и три сына с инвалидностью. Все они жили в одной комнате коммунальной квартиры. Но теперь это позади – вручил Елене Петровне ключи от новой трехкомнатной квартиры в микрорайоне Южный. Там уже сделан ремонт, и установлена сантехника», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что вместе с ключами подарил небольшой презент к новоселью от себя и команды администрации.

«Уверен, что уже скоро семья создаст из новой квартиры уютное место, наполненное домашним теплом и радостью», - заключил Жигалкин.