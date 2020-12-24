РИАМО - 24 дек. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли 552,5 тысячи детей за 11 месяцев текущего года, юные пассажиры в возрасте не старше пяти лет имеют право на бесплатный проезд, а детям с пяти до семи лет поездка оплачивается по детскому тарифу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Наибольшее количество детей отправлялись на поездах компании на Ярославском направлении. Так, количество в более чем 123 тысячи пассажиров позволяет направлению занять первое место. На втором расположилось Казанское с пассажирами в количестве свыше 110 тысяч. А на третьем – Курское. Им воспользовались 50 тысяч детей. Наибольшее количество поездок пришлось на август – 112 тысяч.

«При проезде в скором пригородном поезде с местами на ребенка до пяти лет, если он не занимает отдельное место, оформляется безденежный билет. Если ребенку необходимо отдельное место в «Экспрессе» с местами, то для него необходимо приобрести билет по детскому тарифу. На детей старше семи лет оформляется проездной документ по тарифу взрослого пассажира», – говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров оставаться дома. Если же в поездка необходима, то пассажирам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и оплачивать проезд бесконтактно.

Ношение масок и перчаток является обязательным условием для проезда в общественном транспорте компании. Приобрести индивидуальные средства защиты можно у кассиров-контролеров во время поездки, а также в билетных кассах на станциях компании.