РИАМО - 24 дек. Городской парк при Доме офицеров благоустроили в Краснознаменске, его входная группа представляет собой конструкцию из звезд на металлическом каркасе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Пришедших гостей встречает надпись «Городской парк». Здесь появилась детская игровая площадка, площадь которой составляет 500 квадратных метров, а также навигационные знаки, новые тротуары и велодорожка. Для тех, кто предпочитает активный отдых, были благоустроены воркаут и стритбол, общая площадь которых составляет 900 квадратных метров, а также скейтпарк площадью 450 квадратных метров.

«Кроме того, установили новую сцену с гримерными и санузлом. Благоустроили и прибрежную зона пруда: установили дренажную систему и укрепили береговую часть, а на пляж завезли песок», – говорится в сообщении.

В Московской области в рамках губернаторской программы ведется ежегодное благоустройство парков культуры и отдыха. Так, в 2020 году благоустроили 14 парков, в числе которых парки Красногорска, Домодедова, Павловского Посада, Истры, Люберцов и других округов.

Благоустройство проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года. Его бюджет превышает 1 триллион рублей. Национальный проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.