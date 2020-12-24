РИАМО - 24 дек. В поселке Шевляково городского округа Клин завершили строительство фельдшерско-акушерского пункта, выдано разрешение на ввод строения в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Всего в Подмосковье на 2020 год предусмотрен ввод 13 ФАПов, 11 из них уже введены в эксплуатацию. Все оставшиеся объекты будут сданы до конца декабря», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Возведенный фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием. Так, жители близлежащих населенных пунктов будут иметь возможность получить медико-санитарную помощь.

В ФАПе были созданы условия и для работников, и для посетителей. В его состав входят смотровая, комната пребывания пациентов, кабинет приема, процедурная, стерилизационная и материальная комнаты, помещение для персонала с раздевалкой. Также в нем предусмотрели встроенное жилье с отдельным входом для медработника.

Ранее в городском округе Клин сдали другой фельдшерско-акушерский пункт, который располагается в деревне Елгозино.